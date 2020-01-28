إصابة قاتلة لحارس مرمى الهلال السعودي ستبعده لمدة طويلة

أعلن نادي الهلال السعودي آمس الإثنين إصابة حارس مرماه يزن جاري بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وذكر الهلال عبر حسابه على شبكة “تويتر” للتواصل الإجتماعي “اللاعب سيخضع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة”. وأشار الهلال إلى أن “موعد العملية التي سيخضع لها اللاعب سيتحدد خلال الفترة المقبلة”. Advertisements صدمة لجمهور الهلال السعودي باقتراب رحيل الأسد “جوميز”! صراع صيني على مدافع الهلال السعودي قبل غلق الميركاتو الشتوي الهلال السعودي يفشل في ضم لاعب دولي فرنسي سابق

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