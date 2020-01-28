نجوم العالم في مباراة خيرية لدعم ضحايا حرائق غابات أستراليا

أكد نجوم عالميون في 16 دولة، إنهم سيشاركون في مباراة استعراضية لكرة القدم مقررة في مدينة سيدني الأسترالية في شهر مايو المقبل لدعم المتضررين من حرائق الغابات في أستراليا.

ووافق عدد من أبرز نجوم الكرة الدوليين في العقد الأخير، وبينهم ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، ودوايت يورك لاعب مانشستر يونايتد السابق، على المشاركة في المباراة المقررة يوم 23 مايو، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأسترالي اليوم الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد أن عائدات المباراة ستخصص لصناديق إغاثة المتضررين من حرائق الغابات وكذلك تكريم الآلاف من رجال الإطفاء المتطوعين وموظفي خدمة الطوارئ.

ومن بين الذين أعلنت مشاركتهم في المباراة، كلاوديو ماركيزيو وجي سونج بارك وديفيد تريزيجيه وبيدرو مينديز وإميل هيسكي.

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وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي “كُل عائلة كرة القدم تتعاطف مع ضحايا هذه الحرائق المروعة التي شهدتها الأسابيع الماضية.”

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