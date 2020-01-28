بث مباشر | العين وبونيودكور في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وبونيودكور اليوم الثلاثاء 28-1-2020، في الدور الإقصائي المؤهل إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:40 بتوقيت مصر، 14:40 بتوقيت جرينيتش، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

وسبق للعين مواجهة نادي بونيودكور الأوزباكي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا في نسخة 2017، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب بونيودكور بفوز العين 3/2، بينما انتهى لقاء الإياب بفوز العين 3/صفر.

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العين 1-0 بونيودكور

???? ملعب هزاع بن زايد (الإمارات)

???? دوري أبطال آسيا – الدور التأهيلي

انتهت

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة