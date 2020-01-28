بث مباشر | العين وبونيودكور في دوري أبطال آسيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العين وبونيودكور اليوم الثلاثاء 28-1-2020، في الدور الإقصائي المؤهل إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2020.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:40 بتوقيت مصر، 14:40 بتوقيت جرينيتش، 17:40 بتوقيت السعودية، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.
وسبق للعين مواجهة نادي بونيودكور الأوزباكي في دور مجموعات دوري أبطال آسيا في نسخة 2017، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب بونيودكور بفوز العين 3/2، بينما انتهى لقاء الإياب بفوز العين 3/صفر.
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العين 1-0 بونيودكور
???? ملعب هزاع بن زايد (الإمارات)
???? دوري أبطال آسيا – الدور التأهيلي
انتهت
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة العين . وبونيودكور في دوري أبطال آسيا..
- ???? سيكون معكم في هذا البث الحي “محمود ماهر”..نتمنى أن تستمتعوا معنا بهذا اللقاء.
- ✅ من فضلك قم بتحديث الصفحة “ريفريش” ليصلك كل ما هو جديد عن المباراة.
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???? تشكيلة العين اليوم: خالد عيسى – سالم عبد الله – اسماعيل أحمد – يحيى نادر –بندر الاحبابي – أحمد برمان – محمد عبد الرحمن – عمر ياسين – تسوكاسا شيوتاني – سعيد جمعة – لابا كودجو.
- ???? تشكيلة بونيودكور اليوم: عبدلله دزاليلوف – يولداشيف – جافوروف – خالموخاميدوف – أخمد آلييف – توراييف – عزت أوف – عبدالرحمنوف – جولياموف – جلاويدينوف – مرتضييف.
- 1″ صافرة بداية الشوط الأول..
- 5″ مرت أول خمس دقائق ولا توجد فرص خطيرة على المرميين..
- 10″ حتى الآن لم نر الكثير من الجماهير في مدرجات العين.. الدعم ضعيف جدًا بسبب ضعف المنافس بطبيعة الحال.
- 12″ فرصة تضيع من لابا كودجو لتسجيل هدف التقدم لصالح العين.
- 15″ الفريق الزائر مستحوذ وضاغط على العين في منتصف ملعبه بمارسة الضغط العالي..
- 24″ مطالبة باحتساب ركلة جزاء من الفريق الأوزباكي..اللاعب رقم 8 “جلاويدينوف” تسلم كرة طويلة من رمية تماس داخل المنطقة وحاول المراوغة ثم سقط دون أن يلمسه أحد..والحكم يشير باستمرار اللعب!
- 32″ بدر الأحبابي يمرر عرضية مذهلة من الرواق الأيمن، وجدت لابا كودجو داخل منطقة الجزاء، لكنه ضربها بطريقة غريبة بالرأس رغم غياب الرقابة عليها، ليضعها فوق العارضة بعيدة جدًا!!! ما هذا يا لابا!
- 35″ ⚠️ التغيير الأول للفريق الأوزباكي بنزول “أكراموف” بدلاً من يولداشيف بسبب إصابة هذا الأخير.
- 35″ تحسن كبير في مستوى العين…تدوير للكرة من لقدم لقدم ومحاولات لاختراق الدفاع الأوزباكي.
- 38″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب العين أحمد برمان
- 40″ استحواذ من العين دون خطورة تذكر على المرمى باستثناء فرصتي لابا كودجو.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.
- استراحة ونعود لكم في الشوط الثاني.
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني من المباراة..
- 46″ ???? أول تغيير للعين بنزول جمال معروف بدلاً من عمر ياسين
- 50″ لابا كودجو لا يجد الدعم اللازم في بداية الشوط الثاني..ما يضطره لارتكاب أخطاء مع مدفاعي بونيودكور.
- 58″ ركلة ركنية لبونيودكور تنفذ من الجهة اليمنى لمرمى العين، ذهبت سهلة في يد الحارس خالد عيسى.
- 67″ أوووووووه…رأسية قريبة جدًا للعين تمر جوار القائم الأيسر للمرمى.
- 69″ فرصة جديدة أخطر للاعيب هذه المرة للاعب تسوكاسا شيوتاني ، تسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء يُبعدها الحارس إلى ركنية بأطراف أصابعه.
- 69″ ???? التغيير الثاني لنادي بونيودكور الأوزباكي بنزول “فارهودوف” بدلاً من عزتوف
- 78″ ⚽️ جووووووووول…ما بعد الصبر يأتي الفرج…العين يسجل الهدف الأول بعد عملية ثنائية ممتاز بين سعيد جمعة ومحمد عبد الرحمن داخل منطقة الجزاء، انتهت بتصويبة من سعيد جمعة من بين ثلاثة لاعبين وحارس المرمى لتسكن الشباك.
- 85″ العين يبسط هيمنته على المباراة بالطول والعرض، ويهدد مرمى الزوار أكثر من مرة خلال الدقائق الأخيرة لإضافة الهدف الثاني وقتل المباراة.
- 87″ ???? التغيير الأخير للفريق الأوزباكي بنزول إرجاشيف بدلاً من أخمدالييف
- 90″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب العين سالم عبد الله.
- 92″ ???? التغيير الثاني للعين بنزول محمد أحمد بدلاً من عبد الله سالم.
- 93″ بوووووووووووم…تصويبة روووووعة من محمد عبد الرحمن على خط ال18 تمر جوار القائم الأيسر بياردة واحدة، يا لها من فرصة مؤكدة لهدف ثان للعين..
- 94″ ???? التغيير الثالث للعين بنزول وليد فلاح بدلاً من بارمان.
- 95″ صافرة نهاية المباراة بفوز العين 1-0.
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