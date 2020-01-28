أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الثلاثاء ضم لاعب خط الوسط الجزائري دادي مواقي الحسين إلى صفوف الفريق الأول، من نصر حسين داي الجزائري.
وذكر نادي النجم الساحلي: “لاعب نصر حسين داي الجزائري، دادي مواقي الحسين يمضي لمدة موسمين و نصف مع النجم الساحلي”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة مما تردد حول أن اللاعب لوح بالرحيل عن صفوف نصر حسين داي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في حالة عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
وكانت التقارير أشارت إلى أن اللاعب لوح بإمكانية اللجوء للجنة المنازعات برابطة كرة القدم الجزائرية للحصول على وثائق إعفاءه من العقد ليتمكن من التوقيع لناد آخر.
أهداف مباراة الهلال والنجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا
نصر حسين داي الجزائري يدرس إقالة مدربه عجالي
جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | دادي مواقي إلى النجم الساحلي من نصر حسين داي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.