رسميًا | دادي مواقي إلى النجم الساحلي من نصر حسين داي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الثلاثاء ضم لاعب خط الوسط الجزائري دادي مواقي الحسين إلى صفوف الفريق الأول، من نصر حسين داي الجزائري.

وذكر نادي النجم الساحلي: “لاعب نصر حسين داي الجزائري، دادي مواقي الحسين يمضي لمدة موسمين و نصف مع النجم الساحلي”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة مما تردد حول أن اللاعب لوح بالرحيل عن صفوف نصر حسين داي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في حالة عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكانت التقارير أشارت إلى أن اللاعب لوح بإمكانية اللجوء للجنة المنازعات برابطة كرة القدم الجزائرية للحصول على وثائق إعفاءه من العقد ليتمكن من التوقيع لناد آخر.

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