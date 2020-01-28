محمد فضل يكشف كافة تفاصيل مباراة كأس السوبر المصري

كشف عضو اللجنة المؤقتة في الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” المكلف بملف مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته في مدينة أبو ظبي الإماراتية يوم 20 فبراير المقبل، عن بنود الاتفاق المبرم بين الاتحاد المصري ومجلس أبو ظبي الرياضي بهذا الخصوص، والمكاسب التي تحققت للجانب المصري من إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية.

وأشار فضل إلى أن مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية.

وارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوًا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال بدلاً من 40 من بينهم 7 في درجة رجال الأعمال.

وأضيف إلى التكاليف إيجار ملاعب التدريب والانتقالات الداخلية التي تم تخصيصها لكل بعثة، بواقع 3 سيارات ليموزين وأوتوبيس مكيف إضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة، فيما زاد الاتفاق من بعثة الاتحاد المصري إلى 35 فردًا.

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وتابع محمد فضل قائلاً في بيان رسمي نشره الاتحاد المصري “مجلس أبو ظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب، وتكاليف تطبيق تقنية VAR وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية”.

وقال المشرف على ملف مباراة السوبر أن مجلس أبوظبي سيتحمل أيضًا نفقات الاحتفال الفني الباهر الذي سيسبق المباراة ، كما وفر للشركة الراعية عدد 2 “ليد سكرين” لإتاحة الفرصة لزيادة عدد الإعلانات والرعاة ، بالإضافة إلى بيع حق تذاكر المباراة لمجلس أبو ظبي ب 3 مليون درهم إماراتي.

وتوجه فضل بالشكر العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومجلس أبو ظبي الرياضي الذي أثبت عمليا بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين.