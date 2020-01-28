اونلاين | zamalek online بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم 28/1/2020 بالدوري المصري yallakora

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر zamalek online بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم 28/1/2020 بالدوري المصري yallakora والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Cool kora رابط بث مباشر مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء 28 يناير.

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يلا كورة، يشهد ملعب السلام بمدينة القاهرة مساء اليوم الثلاثاء لقاء الزملك ووادي دجلة في الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون للفوز على وادي دجلة وإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده.

كورة أونلاين، ويبلغ رصيد الزمالك 24 نقطة من 12 مباراة، جمعها من سبعة إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، ويريد الزمالك صاحب المركز الرابع تحقيق الفوز الليلة على وادي دجلة وإنتزاع المركز الثالث من فريق الإتحاد السكندري.

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كوول كورة الجديد، وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة، 21:30 بتوقيت أبو ظبي، 18:30 بتوقيت تونس والجزائر، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

Yalla kora، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بالأسماء التالية في مباراة وادي دجلة اليوم، حيث سيكون تشكيل الزمالك على النحو التالي.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد حسن – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد أوناجم – مصطفى محمد – محمود عبد الرازق شيكابالا.