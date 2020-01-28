اونلاين | رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ودجلة بث مباشر kora live رابط ماتش الزمالك time sport يلا شوت yalla zamalek

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد وادي دجلة بدون تقطيع.. يعود الزمالك مرة اخري لمباريات الدوري المحلي ، عندما يحل ضيفا علي فريق وادي دجلة ، في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري المصري ، وذالك علي ملعب السلام ، في يوم الثلاثاء 28 يناير ، وفي تمام الساعة السابعة و النصف مساء بتوقيت القاهرة ، و الساعة الثامنة و النصف مساء بتوقيت مكة المكرمة ، ويدخل فريق الغزلان بنشوي بعد ان حقق 7 نقاط في ثلاث مباريات الماضية وهو اكثر ما حققه في 11 مباراة الاولي له في الدوري" 6 نقاط " ،وصعد الي المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يبحث عن التقدم في جدول الترتيب بعد ضمان التأهل افريقيا ، ويحتل المختلط النركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 نباراة فقط ، حيث حقق 7 انتصارات و ثلاث تعادلات و تلقي هزيمتين .

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك،عن القائمة التي سوف تخوض اللقاء ، ويغيب محمد عواد و محمد عبدالغني لأسباب فنية ، وطارق حامد و عمرو السعيد للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء بينما يغيم المغربي اسرف بنشرقي للأصابة التي تعرض لها خلال عمليات الاحماء قبل مباراة مازيمبي السابقة ، وتشهد القائمة تواجد كابونجو كاسونجو بعد قيده بشكل رسمي، ليتواجد مع مصطفى محمد في الخط الهجومي ، يسعي الفرنسي بي البدء محمد حسن في خط الوسط لتعويض غياب طارق حامد ، بينما علي الجانب الأخر يبحث اليوناني تاكيس جونياس عن مواصلة النتائج و اتقدم في الجدول ، وحقق وادي دجلة الانتصار في المباراة السابقة علي اسوان بثلاثية نقابل هدف .

بطاقة مباراة وادي دجلة ضد الزمالك

????البطولة : الدوري المصري .

????الجولة : (الأسبوع 15) .

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????الملعب : استاد السلام .

????التعليق الصوتي : حاتم بطيشة .

????القنوات الناقلة : أون سبورت 1 .

⌚الموعد : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰التاريخ : الثلاثاء ( 28-01-2020 ) .

⚽النتيجة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .