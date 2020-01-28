اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر بدون تقطيع Egyptian Premier League Zamalek

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معلومات مباراة الزمالك وادي دجلة

???? البطولة : الدوري المصري 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الثلاثاء الموافق 28-1-2020 .

???? القنوات الناقلة : أون سبورت .

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???? التعليق الصوتي :حاتم بطيشة .

???? ملعب المباراة : استاد السلام .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة الزمالك وادي دجلة

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بث مباشر الزمالك وادي دجلة