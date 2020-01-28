اونلاين | كورة لايف - ahly GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - ahly GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة الأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، الجوهرة المشعة ، لاحتضان أولى مباريات الأهلي الآسيوية عندما يستضيف استقلال طاجيكستان في الملحق المؤهل للنسخة المقبلة في دوري الأبطال.

وضرب استقلال الطاجيكي موعداً مع الأهلي عقب الفوز على لوكوموتيف طشقند بهدف دون رد سجله دزاليلوف.

وسينتقل الفائز من مباراة أهلي جدة واستقلال الطاجيكي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى في البطولة والتي تضم الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي.

Advertisements

وكان الأهلي حجز مقعدا في مباريات الملحق بعد أن احتل المركز الرابع من ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 55 نقطة.

وتأكد بشكل رسمي غياب المهاجم السوري عمر السومة عن أولى لقاءات الأهلي في الآسيوية ، حيث يحتاج إلى علاج لمدة اسبوعين من أجل العودة بعد الاصابة التي منى بها مؤخرا.

وكان السومة قد أربك حسابات السويسري غروس ، بعد تعرضه لخلع في الكتف ، خلال دفاعه عن ألوان الأهلي أمام الرائد في اللقاء الذي سجل فيها اللاعب هدفين ، وتمكن من قلب الطاولة ومنح الراقي المركز الثالث بـ" 29 نقطة " قبل نهاية الدور الأول في دوري المحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ودوشنبه مساء غد الثلاثاء الموافق 28 يناير في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، حيث تذاع عبر قنوات بي ان سبورتس الرياضية الأولى HD.