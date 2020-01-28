اونلاين | يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في الدوري المصري رابط yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 28 / 1 / 2020 في الدوري المصري رابط yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير الفارس الأبيض ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري.

ويستضيف وادي دجلة فريق الزمالك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2020 في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضها حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في 3 وخير في مباراتان.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز على فريق وادي دجلة ومواصلة المنافسة على بطولة الدوري التي يتصدر ترتيب جدولها النادي الأهلي برصيد 36 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

وبعد تأكد صعود نادي الزمالك من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أصبح دافع الفوز وتحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة شعار الفارس الأبيض في كل المباريات.

كما يدخل فريق وادي دجلة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 4 وخسر في 7 مباريات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

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في حراسة المرمى : محمد أبوجبل

وفي خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام

وفي خط الوسط: فرجاني ساسي – محمد حسن – محمد اوناجم –أوباما – شيكابالا

وفي خط الهجوم : مصطفي محمد

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري موعد مباراة الزمالك ودجلة في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

تنقل المباراة قناتي تايم سبورت وأون سبورت

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري