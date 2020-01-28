اونلاين | دوري بلس .. مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طاجيسكتان بث مباشر لايف اليوم الأربعاء 28-1-2020 DAWRI PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس .. مشاهدة مباراة الاهلي واستقلال طاجيسكتان بث مباشر لايف اليوم الأربعاء 28-1-2020 DAWRI PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي السعودي مع نظيره فريق استقلال دوشنبه من طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي للحاق بمواطنيه النصر والهلال والتعاون إلى دور المجموعات، رغم افتقاده لخدمات نجومه السوري عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس ومهند عسيري بداعي الإصابة.

وأكد السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي أن هدف فريقه «ليس التأهل لدور المجموعات فحسب، وإنما الذهاب بعيدا في المسابقة».

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وقال جروس: إن استقلال دوشنبه فريق قوي، ولكن لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار عليه والتأهل لدور المجموعات.

وأضاف: دوري أبطال آسيا بطولة قوية ومهمة لنا، ونطمح من خلال مباراة الاستقلال إلى الفوز والمضي قُدما في البطولة، مؤكدا على ضرورة إظهار شخصية الفريق وروح الانتصار أمام المنافس.

وسيتأهل الفائز من المباراة لمرحلة المجموعات، وسيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم فرق الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه

تنطلق مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة الأهلي السعودي واستقلال دوشنبه عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1.