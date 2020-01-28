اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ووادي دجلة بدون تقطيع| رابط قناة ON SPORT يلا شوت ماتش الزمالك Zamalek Live

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يعود نادي الزمالك ليستكمل مشواره في منافسات الدوري المصري الممتاز، بواجهة نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء 28-1-2020، في إطار الأسبوع الـ16 من المسابقة المحلية.

يلا شوت خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة أون سبورت 1، وتنطلق صافرة اللقاء الأولى بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

يتواجد الفارس الأبيض بالمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز وفي جعبته 24 نقطة، حصدهم من 12 جولة، تمكن من الفوز في سبع مباريات وخسر في إثنتين، وحسم التعادل نتيجة ثلاث مواجهات.

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أما وادي دلة فيتواجد بالمركز الثاني عشر على لائحة ترتيب فرق المسابقة برصيد 13 نقطة.

وكان من المقرر أن تقام المواجهة القادمة بين الفريقان على ملعب الجيش بمدينة السلام، إلا أن الزمالك تقى إخطاراً من لجة المسابقات باتحاد الكرة المصري بنقلها إلى ستاد القاهرة الدولي.

وخاض الزمالك مرانه الآخير استعداداً لمباراة القادمة يوم الإثنين الماضي، ومن المنتظر الإعلان عن القائمة المستدعاة التي ستلعب المباراة، وقد يعتمد المدير الفني للقلعة البيضاء “كارتيرون” على جميع عناصر الفريق من خلال سياسة التدوير الجزئي التي تعود عليها بالمباريات المحلية.

وستشهد قائمة الفريق الأبيض غياب طارق حامد وعمر السعيد بسبب الإيقاف في لقاء الجونة بالجولة الماضية، والتي فاز بها الزمالك بنتيجة هدفين دون مقابل.