رياضة | 3 عمالقة أوروبية تنضم لسباق خطف ليمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 عمالقة أوروبية تنضم لسباق خطف ليمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجلة " فرانس فوتبول " لفرنسية اليوم الثلاثاء عن وجود صراع ثلاثي للظفر بخدمات الدولي الفرنسي توماس ليمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك بعد أن فقد اللاعب صاحب الأربعة وعشرين عامًا مكانته في التشكيلة الأساسية للروخيبلانكوس الموسم الحالي .

وفكر ليمار في البحث عن نادي جديد ينضم إليه وذلك قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي يوم الجمعة المقبل حيث مازال بايرن ميونخ منفتحًا على جميع الخيارات في السوق على الرغم من إعلان المدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش أن الميركاتو الشتوي بالنسبة للفريق قد إنتهى .

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وإكتفى العملاق الألماني بضم الاسباني ألفارو أودريوزولا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية قادمًا من الملكي فريق نادي ريال مدريد الإسباني ولا يعتبر ليمار خيار رئيسي لدى المسؤولين في العملاق البافاري لكنه يبقى واحد من المرشحين لتعزيز صفوف الفريق في أي وقت .

وبخلاف البايرن يهتم فريق نادي أرسنال الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب خاصةً بعد وصول المدرب الأسباني ميكيل أرتيتا إلى جانب فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي.