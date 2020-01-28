رياضة | 7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 لاعبين خارج قائمة ريال مدريد أمام ريال سرقسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال سرقسطة يوم غد الاربعاء في دور الـ16 ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

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خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي

خط الوسط: كروس، مورديتش، فالفيردي، خاميس رودريغيز

خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، لوكاس فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس جونيور، رودريغيو جوس

وشهدت القائمة استبعاد 7 لاعبين وهم إيسكو وهازارد وأسينسيو وماريانو دياز وكاسيميرو وميليتاو وجاريث بيل فيما استدعي زيدان إبراهيم دياز وفينسيوس جونيور ورورديغو جوس للقائمة.