رياضة | تشكيلة الزمالك الرسمية أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة الزمالك الرسمية أمام وادي دجلة.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فريق وادي دجلة المقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وضم التشكيل:

محمد ابو جبل في حراسة المرمي

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محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد الشافي في خط الدفاع

فرجاني ساسي - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - احمد زيزو في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - اسلام جابر - مصطفي فتحي - كاسونجو - محمد عبد السلام - امام عاشور - محمد حسن.