رياضة | رسميا.. الأهلي يطلب نجم سيراميكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يطلب نجم سيراميكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا عرضا رسميا من النادي الأهلي، لاستعارة لاعب فريق الشباب بالنادي مواليد عام ١٩٩٩، علي الملواني، وذلك بدءا من فترة الانتقالات الشتوية بيناير الجاري وذلك حتى نهاية الموسم في ٣٠-٦-٢٠٢٠.

وكان النادي الأهلي نجح في استعارة محمد ناصر مدافع نفس الفريق من نادي سيراميكا كليوباترا ولنفس المدة، وانضم اللاعب بشكل رسمي إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.



ويناقش مجلس إدارة نادي سيراميكا العرض الذي تقدم به النادي الأهلي، بما يتماشى مع احتياجات قطاع الناشئين وكذلك الفريق الأول، الذي يتولى مهمة القيادة الفنية له هيثم شعبان.