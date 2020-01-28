رياضة | مفاجأة.. فايلر يخطط لمباغته الهلال بورقة " سحرية "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. فايلر يخطط لمباغته الهلال بورقة " سحرية " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة فريق نادي الهلال السوداني يوم السبت المقبل الأول من شهر فبراير في العاصمة السودانية أم درمان لحساب مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويدخل المارد الأحمر المباراة بنية مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في الجولة الماضية على فريق نادي النجم الساحلي التونسي وصل به إلى النقطة العاشرة متصدرًا للمجموعة وترك الفريق الضيف في المركز الثاني إلى جانب الهلال السوداني الذي عاد من زيمبابوي بثلاثة نقاط هامة بفوزه على بلاتينيوم لتصبح الجولة الأخيرة جولة الحسم .

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي إلى تحضير التوليفة السحرية التي تضمن له العودة من السودان بنتيجة إيجابية تضمن له العبور إلى الدور ربع النهائي خاصةً وأن الجماهير العاشقة للقلعة الحمراء تمني النفس أن يصل الفريق كمتصدر للمجموعة من أجل تفادي الأندية الشرسة .

ويخطط فايلر إلى الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا على حساب واحد من الإثنين حسين الشحات أو أحمد الشيخ نظرًا للخبرة الإفريقية التي يتوفر عليها اللاعب مع ناديه السابق الزمالك وكذلك مع المنتخبات المصرية بالفئات العمرية المختلفة .

وفي حالة بدأ كهربا المباراة ستكون تلك الطريقة بمثابة الضربة الموجعة التي سيوجهها الأهلي لنظيره السوداني خاصًة أن الإعتماد الاول والأخير على اللاعب يكون من على مقاعد البدلاء وفكرة الدفع به أساسيًا ستغير من خطط مدرب أصحاب الأرض الطامح هو الآخر في الوصول إلى الدور ربع النهائي .