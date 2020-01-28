رياضة | تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة بث مباشر

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف.

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خط الدفاع: يعقوبو واحمد بيكهام ومحمود مرعي وبسام وليد.

خط الوسط: احمد سعيد ومحمد عبدالعاطي وبوزاس ورفيق كابو.

خط الهجوم: رجب عمران وحسام عرفات.