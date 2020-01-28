رياضة | كورتوا: كلنا حماس لمواصلة المنافسة من أجل جميع الألقاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: كلنا حماس لمواصلة المنافسة من أجل جميع الألقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن زملائه في الفريق كلهم متحمسون من أجل التتويج بجميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

وقال كورتوا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد :"أريد الفوز بكل شىء، نحن نناضل للفوز بجميع الألقاب الممكنة، لقد فزنا باللقب الأول ونريد التقدم خطوة جديدة فى كأس الملك وسنواصل تقديم الآداء الجيد فى الليجا. في نهاية فبراير المقبل يعود دوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي، كلنا حماس لمواصلة المنافسة من أجل جميع الألقاب".

وأضاف :"أحاول التصدي لجميع الكرات الممكنة. كما أقول دائماً، المهم ليس فقط حارس المرمى أو المدافعين، نحن 11 في الملعب وإذا دافع الـ11 بشكل جيد لن نستقبل أهدافاً كثيرة".

وعن رحيل أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت الذي لقى حتفه مع نجلته جيانا بعد تحطم طائرته الهليكوبتر، اختتم كورتوا تصريحاته قائلاً:"لم أصدق الخبر عندما سمعته، أحب كرة السلة وبدأت بمتابعتها عندما كان الليكرز أبطالاً مع كوبي، إنه لاعب مدهش، إنه لاعب كان يثق بنفسه كثيراً، كان يستمتع باللعب وكان لديه روح مظفرة، سيتذكر الجميع أسطورته وقيمه".