رياضة | خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة سرقسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة سرقسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن تدريبات ريال مدريد التي أقيمت اليوم الثلاثاء شهدت مشاركة الويلزي جاريث بيل نجم الفريق وذلك قبل يوم واحد على مواجهة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس إسبانيا.

وأفادت وكالة الصحافة الإسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يُجبر النجم الويلزي الذي تدرب بنفس وتيرة زملائه على المشاركة في مباراة رياب سرقسطة لكي يتمكن من استعادة كامل لياقته.

وذكرت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل تعرض للإصابة في كاحله يوم الأربعاء الماضي أمام سالامانكا قبل أن يعود إلى التدريبات بشكل متدرج خوفاً من تعرضه إلى انتكاسة عضلية جديدة كما حدث في وقت سابق.

Advertisements

وأكدت الوكالة الإسبانية أن جاريث بيل سيكون جاهزاً في مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يشارك جاريث بيل البالغ من العمر 28 عاماً في مران يوم الإثنين لكن عودته تأخرت لمدة 24 ساعة مما يعقد دخوله في قائمة ريال مدريد الاي ستواجه ريال سرقسطة في كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الوكالة الإسبانية أن سبب عدم مشاركة جاريث بيل في مباراة يوم الأربعاء كان من أجل أن يكون جاهزًا لمباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي.