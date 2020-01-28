رياضة | البلدية يهزم الرجاء ويرد الاعتبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يهزم الرجاء ويرد الاعتبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق بلدية المحلة فوز مهما على فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب البلدية في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

تقدم البلدية بهدف في الدقيقة ١٩ من الشوط الاول لأحمد رفعت ثم عزز عمرو مصطفى بالهدف الثاني في الدقيقة ٧ من الشوط الثاني وقلص الفارق ابراهيم رخا للرجاء من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.

وأهدر محمود شهاب ضربة جزاء للبلدية في الدقيقة ٤٤ من الشوط الاول، وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من بلدية المحلة وأهدر لاعبيه العديد من الفرص طوال شوطي اللقاء.

بدأ رمضان السيد المدير الفني لبلدية المحلة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى حباشة

خط الدفاع : بسام حسن، محمد حكا، حسام زين، اونيه

خط الوسط: كريم بدير، محمود شهاب، محمد عبد الله، ريفو، علاء شعبان

خط الهجوم : عمرو مصطفى

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بينما بدأ نبيل محمود المدير الفني للرجاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد باستن، سعيد أحمد، هشام صلاح، أحمد صلاح.

خط الوسط:كريم خميس، ابراهيم جمال، غريب ياسر، خالد ابوزياد، إبراهيم رخا

خط الهجوم : عزت جمال

أدار المباراة تحكيميا أحمد صالح حكم ساحة، أحمد نوفل مساعد اول، أمين فرج مساعد ثان، اسماعيل عبد القادر حكم رابع.

ترتيب المجموعة الثالثة بحري :-

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- المالية 6 نقاط

12- بيلا 5 نقاط