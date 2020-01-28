رياضة | "حميدة علي" يقود دكرنس لفوز ثمين خارج الديار علي مالية كفر الزيات

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نجح فريق دكرنس بقيادة مصطفي عبده في تحقيق الفوز علي مالية كفر الزيات الذي يقوده أيمن مجدي فنيا، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري بهدف نظيف.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي شهد طرد عمرو عبدالفتاح حكم اللقاء لأحمد بسيوني دكة لاعب المالية، وفي الشوط الثاني نجح حميدة علي بسيوني لاعب دكرنس، في إحراز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه لفوز ثمين.

يرتفع رصيد دركرنس للنقطة 21 في المركز الرابع، ويتجمد رصيد المالية عند النقطة 6 في المركز الحادي عشر.

بدأ مالية كفر الزيات المباراة بتشكيل مكون من مصطفى عادل ، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالمولى ، عبدالرحمن موسى ، محمود مصطفى ، محمد مرسى ، حمدى رضا ، محمود عزت ، أحمد بسيونى ، أحمد عادل ، مسعد بصيلى

بينما جلس على مقاعد البدلاء :- محمد عبدالعظيم ، مجدى محمد ، أحمد إمام ، مختار محمد ، نجيب نجيب ، حازم النحاس ، أحمد حنفى

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وجاء تشكيل دكرنس كالتالي :- عمر ساجد ، عماد حلمى ، السيد رضوان ، محمد رجب ، محمد حمودة ، محمد فوزى ، حميده على ، محمد عبدالمنعم ، عمر فاروق ، إبراهيم سليمان ، أحمد جمعه

دكة البدلاء :- أحمد فاروق ، محمد السادات ، عبد الحليم أدهم ، عمار محسن ، باتريك أدو ، محمد ظريف ، عمر البكرى

أدار المباراة عمرو عبدالفتاح حكم ساحة، وعاونه ابراهيم منصور مساعد اول، وأحمد فوقي مساعد ثاني، ومصطفي عزب رابع.

ترتيب المجموعة الثالثة بحري :-

1- فاركو 26 نقطة

2- غزل المحلة 25 نقطة

3- دمنهور 24 نقطة

4- دكرنس 21 نقطة

5- المنصورة 20 نقطة

6- الرجاء 19 نقطة

7- البلدية 19 نقطة

8- الحمام 16 نقطة

9- الأوليمبي 15 نقطة

10- أبو قير 14 نقطة

11- المالية 6 نقاط

12- بيلا 5 نقاط