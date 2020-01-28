رياضة | رسميًا.. نابولي يحصل على توقيع نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نابولي يحصل على توقيع نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي من الحصول على توقيع نجم فريق نادي إنتر ميلان ليكون رسميًا لاعبًا في صفوف نادي الجنوب على سبيل الإعارة .

وكتب الموقع الرسمي لفريق نادي نابولي عبر شبكة الإنترنت عن إنضمام الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو لكتيبة جيناردو جاتونوزو على سبيل الإعارة مع وجود بند يتيح للفريق أحقية الشراء .

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وكانت بعض المصادر الصحفية قد أشارت إلى أن الصفقة تمتد إلى ثمانية عشر شهرًا مقابل مبلغ 2.5 مليون يورو مع إلزامية الشراء مقابل 19 مليون يورو.

كما يتضمن العقد وجود مبلغ 2 مليون يورو كمكافآت وسيحصل اللاعب على القميص رقم 21 مع فريقه الجديد وسيتقاضى مبلغ 2.2 مليون يورو و300 ألف كمكافآت .



