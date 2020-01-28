رياضة | مفاجأة جديدة في ملف الراحلين عن الأهلي

أعطي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لرحيل لاعبين من الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومنح السويسري فايلر إدارة النادي الموافقة على رحيل عمار حمدي صانع ألعاب الفريق للانتقال لنادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.

كما وافق فايلر على انتقال محمد فخري لاعب وسط الشباب لنادي إنبي على سبيل الإعارة بعد رغبة النادي البترولي بضمه في يناير الجاري.

وجاءت موافقة فايلر على انتقال عمار حمدي لنادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة الأساسية بعد استبعاده من حسابات الفريق هذا الموسم في ظل تواجد عدد كبير من النجوم في مركزه.