رياضة | فلامنجو يحتفظ بخدمات " الجولدن جول "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلامنجو يحتفظ بخدمات " الجولدن جول " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي حصولها على حق ضم المهاجم البرازيلي جابرييل باربوسا بصورة نهائية بعد التوصل لإتفاق مع إدارة ناديه الإيطالي إنتر ميلان .

ووقع اللاعب الذي سجل " جولدن جول " أغلى هدف في تاريخ الفريق البرازيلي أهدى به فريقه الفوز على ريفربليت في نهائي كأس ليبرتادوريس في شهر نوفمبر من العام الماضي 2019 على عقد مقابل 17 مليون يورو.

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وعبر إبرام العقد كتب المهاجم الصاحب الثلاثة وعشرين عامًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " سأبقى هنا إلى الأبد إذا كان ذلك في مصلحة فلامنجو ".

ويعتبر باربوسا واحد من أفضل اللاعبين في قارة أمريكا الجنوبية حيث توج الموسم الماضي بلقب هداف كأس ليبرتادوريس بالإضافة إلى حصوله على لقب الهداف في الدوري البرازيلي .

كما لعب دور كبير في واحد من أنجح المواسم التي مر بها فريق نادي فلامنجو منذ أن كان البرازيلي زيكو يلعب بين صفوفه في ثمانينات القرن المنصرم .