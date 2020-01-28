رياضة | نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج اليوم الثالث لمنافسات كرة السلة رجال وسيدات التي اقيمت على صالة ٢ بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال فاعليات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والمقامة حاليا بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وجاءت نتائج اليوم على النحو التالي : في منافسات الرجال فاز منتخب مصر على منتخب بوروندي ٢٥-٩ ، كما فاز منتخب المغرب على تونس ١٤-٥ ، كما فاز منتخب تونس على بوروندي ٢٠-٤ .

وفي منافسات السيدات ، فاز منتخب مصر (أ) "موحد" على منتخب مصر (ب) ١٨-١٦ ، وفاز منتخب المغرب على نظيره الجزائري ١٢-11.