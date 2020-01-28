رياضة | الجزائر تتصدر منافسات المجموعة الرابعة في البوتشى بالألعاب الافريقية للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تتصدر منافسات المجموعة الرابعة في البوتشى بالألعاب الافريقية للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر لاعبوا منتخب الجزائر منافسات المجموعة الرابعة في لعبة البوتشي أولاد وبنات والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

حيث حقق الجزائري حسين بازيد الميدالية الذهبية في منافسات الأولاد وفاز المغربي حسن علاء بالمركز الثاني والميدالية الفضية في حقق التونسي الياس محمد الميدالية البرونزية.

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وفي منافسات البنات فازت باغدودا جينا من موريشيوس بالميدالية الذهبية وحققت لاعبة مصر ولاء عبدالمطلب الميدالية الفضية في حين فازت التونسية رحمة بلحاج بالميدالية البرونزية وحصل كل من السودانية أروى صلاح والمصرية فاطمة محمد على شارة المشاركة.

وأقيمت مراسم تتويج اللاعبين عقب انتهاء المنافسات وحضرها كل من الدكتور عماد محي والدكتور عماد الفولي حيث قاما بتتويج اللاعبين الفائزين.