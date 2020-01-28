رياضة | أرقام وبطولات من مسيرة الدنماركي "إريكسن" صفقة انتر ميلان الجديدة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وبطولات من مسيرة الدنماركي "إريكسن" صفقة انتر ميلان الجديدة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي التعاقد رسميًا مع النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي لتدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد انتر ميلان مع اريكسن لمدة 4 سنوات تبدأ من يناير الجاري، مقابل مبلغ مالي قيمته 20 مليون يورو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأرقام والمعلومات عن الدنماركي كريستيان اريكسن صفقة انتر ميلان الجديدة:-

- الدنماركي اريكسن من مواليد 14 فبراير 1992 يبلغ عمره 27 عامًا، يجيد اللعب في مركز خط الوسط المهاجم، ويبلغ طوله 1.82 سم، وتصل قيمته التسويقية وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" 90 مليون يورو.

- بدأ اريكسن مسيرته الكروية ضمن صفوف قطاع الناشئين في نادي "أودنسه بي كيه" الدنماركي، قبل أن ينتقل لصفوف فريق الشباب في نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2009.

- لعب النجم الدنماركي ضمن صفوف الفريق الأول في نادي أياكس الهولندي بداية من عام 2010، وشارك مع الفريق في 163 مباراة، بواقع 12039 دقيقة لعب، سجل 32 هدفًا وصنع 65 هدفًا وحصل على 7 انذارات.

- بعد تألقه مع أياكس انتقل اريكسن لصفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صيف 2013، ولعب معه 305 مباراة، وسجل 69 هدفًا، وصنع 89 هدفًا في اجمالي دقائق لعب 24107 دقيقة لعب.

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- لعب اريكسن 28 مباراة مع توتنهام بالموسم الحالي، بواقع 1590 دقيقة لعب سجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف.

- حصل اريكسن على عدة بطولات خلال مشواره الكروي أبرزها:

الدوري الهولندي "3 مرات" مع أياكس مواسم (2010/2011، 2011/2012، 2012/2013)

كأس هولندا مع أياكس موسم 2009 / 2010

كأس السوبر الهولندي 2014

حصل على جائزة لاعب العام في الدنمارك أعوام 2013، 2014، 2015.

حصل على جائزة أفضل لاعب في أياكس "مرة"، ومع توتنهام "مرتين".

- أما بالنسبة لمسيرته الدولية لعب اريكسن 95 مباراة دولية رفقة منتخب الدنمارك بداية من عام 2010 وحتي الآن، ونجح في احراز 31 هدف، وصنع 23 هدف، وحصل على 3 انذارات.