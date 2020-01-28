رياضة | خزينة اتحاد الكرة تنتعش ب 20 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة اتحاد الكرة تنتعش ب 20 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتعشت خزبنة الاتحاد المصري لكرة القدم من مديونيات الجبلاية لدي الاندية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قرر عدم قيد لاعبين للأندية خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية إلا عندما تقوم الأندية بتسوية كل مديونياتها للاتحاد المصري لكرة القدم.

واستقبلت خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم حوالي 20 مليون جنيه خلال الشهر الجاري نتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها وهو ما تم تطبيقه فى يناير الجاري ليدخل خزينة الجبلاية مبالغ كبيرة.

كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف ال VAR من حيث إيجاد رعاة له في إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.