رياضة | عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدو ينفجر غضبًا في وجه يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء عن حالة الغضب التي تسيطر على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بعد المستوى المزري الذي قدمه زملائه خلال لقاء نابولي الماضي في بطولة الكالتشيو .

وكان البيانكونيري قد سقط في فخ الخسارة من نابولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي على ملعب سان باولو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز .

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وقالت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية أن الدون لم يقبل الهزيمة التي تعرض لها الفريق خاصًة بعد أن قام بفعل كل ما بوسعه لتعديل الفارق وبالفعل سجل هدف وحاول بصورة أكبر تسجيل التعادل لكن زملائه في الفريق لم ينجحوا في مساعدته .

وأضافت الصحيفة أن الدون بدا غاضبًا وظهرت على وجهه علامات الأسى حيث كان البرتغالي يرى أن الفرصة كانت مواتية وعظيمة لتوسيع الفارق في الصادرة مع فريق نادي إنتر ميلان صاحب الوصافة حيث توقف رصيد الفريق عند 51 نقطة في الصدارة ولم يستغل البيانكونيري سقوط النيراتزوري في فخ التعادل مع كالياري .