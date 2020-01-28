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إيقاف مارتينيز مباراتين وتغريمه ماليًا

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لرابطة اليوم الثلاثاء عن العقوبة المفروضة على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان بعد طرده من مباراة الأخيرة ضد كالياري.

وتلقى لاوتارو مارتينيز بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك بعد اعتراضه على حكم اللقاء بطريقة غير لائقة.

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وكان لاوتارو مهددًا بالغياب لثلاث مبارايات بحسب التقارير الصحفية الإيطالية، لكن لجنة العقوبات اكتفت بإيقافه لمباراتين في الدوري الإيطالي، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو.

إنتر ميلان يخسر خدمات لاوتارو في ديربي ميلانو

وأصبح بحكم المؤكد غياب المهاجم الأرجنتيني عن مباراتي إنتر ميلان القادمتين في الدوري الإيطالي، الأولى ضد أودينيزي يوم الأحد الموافق الثاني من شهر فبراير القادم، والثانية والأهم ضد ميلان في الديربي التي ستقام في 9 من نفس الشهر.

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