الامارات | رسمياً.. خليفة مبارك إلى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. خليفة مبارك إلى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت “الإمارات اليوم” أن لاعب النصر خليفة مبارك، انتقل رسمياً إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة لفترة 6 أشهر، مقابل انتقال لاعب شباب الأهلي أحمد العطاس إلى النصر، حتى نهاية الموسم، ليقطع اللاعب الطريق على الأقاويل التي كانت قد صاحبته منذ فترة كبيرة وربطت بين اللاعب والانتقال إلى العين أو الوحدة، لينجح متصدر الترتيب فريق شباب الأهلي في حسم انتقال اللاعب الذي سيخوض أول تدريب غداً مع فريقه الجديد.
ويذكر أن شباب الأهلي سيخوض غداً مباراة أمام حتا في الجولة 14 من دوري الخليج العربي، وكان أخر ظهور لخليفة مبارك مع المنتخب الوطني في كأس آسيا 2019 قبل أن يتعرض لكسر في قدمه قوي أبعده عن اللعب طوال هذه الفترة.
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