شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة الحكام» تعلن أسماء حكّام مباراتي الغد بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباراتي الغد في الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز. حيث يدير صبري إبراهيم مباراة المصري والجونة ويعاونه كل من أسامة السيد ومحمد سعيد، وأمير السيد حكما رابعا. ويقود طارق مجدي القيادة التحكيمية للقاء إف سي مصر وبيراميدز، ويعاونه كل من أحمد ساهر وأحمد كمال، وسيد فرج حكما رابعا.

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