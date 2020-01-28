شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف بنود الاتفاق مع مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد فضل، بنود الاتفاق المبرم مع مجلس أبوظبي الرياضي بشأن مباراة السوبر المصري بين فريقي والزمالك.

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وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل على إستاد محمد بن زايد في إمارة أبوظبي.

وقال محمد فضل- في تصريحات اليوم،الثلاثاء- إن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل عبء بنود كثيرة كانت تتحمل نفقاتها الشركة الراعية في النسخ السابقة، وفي مقدمتها تذاكر الطيران والإقامة وملاعب التدريب والانتقالات الداخلية، حيث ارتفع العدد المسموح لكل فريق إلى 50 عضوا من بينهم 20 تذكرة في درجة رجال الأعمال، إضافة إلى إيجار ملاعب التدريب والانتقالات الداخلية، إذ تم تخصيص لكل بعثة ثلاث سيارات ليموزين وحافلة مكيفة إضافة إلى نقل المهمات من خلال عربة خاصة.

وأضاف فضل، أن مجلس أبوظبي الرياضي سيتحمل تنظيم المباراة بالكامل، وتركيب وطباعة الإعلانات داخل وخارج الملعب، بجانب تكاليف تطبيق تقنية حكم الفيديو «فار»، وطاقم الحكام الأجنبي الذي سيتم اختياره بمعرفة لجنة الحكام المصرية، وكذلك نفقات الاحتفال الفني الباهر الذي سيسبق المباراة، موجها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومجلس أبوظبي الرياضي الذي أثبت عمليا بهذا الاتفاق الشراكة والاندماج بين الشعبين المصري والإماراتي والتناغم بين قيادات البلدين.