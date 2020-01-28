اكتمال القوة الضاربة للدراويش أمام نادي مصر بعودة ستيفن وسمير وبوشا

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جدة - عمرو شويل

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية مع ثلاثة صفقات هى محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الاهلى لمدة 6 أشهر .

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

واعتذر طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش عن الاستمرار فى منصبه مديراً فنياً للفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

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وكان طلائع الجيش قد أعلن تنصيب طارق يحيى مديراً فنياً لفريق الكرة فى 13 نوفمبر الماضى خلفاً للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى رحل عن تدريب الفريق فى نفس اليوم بسبب تراجع النتائج، وأمضى طارق يحيى 66 يوماً فى قيادة الطلائع.

واعتذر طارق يحيى عن عدم قبول مهمة تدريب فريق سريع وادى زم المغربى فى الفترة الحالية، خلفًا لحسن بنعبيشة التى تمت إقالته ليقود فريق الطلائع.

وقاد طارق يحيى الطلائع فى 10 مباريات فاز فى مباراتين فقط على حساب الزمالك 3-2 ثم وادى دجلة 3-1 وخسر 5 لقاءات أمام سموحة 2-1 ثم الجونة 2-0 ثم حرس الحدود 3-0 ثم الاسماعيلى 2-1 ثم الاتحاد السكندرى 3-0 وتعادل فى ثلاث مواجهات أيضاً أمام طنطا والإنتاج الحربى سلبياً ثم مع أسوان 1-1.