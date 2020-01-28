مصر تحصد ميداليات التقسيم الثاني للبوتشي في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر لاعبو مصر على ميداليات التقسيم الثاني في لعبة البوتشي أولاد وبنات والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 حتى 30 يناير الجاري.

وفازت اللاعبة ملك وائل بفضية منافسات الفردي بنات وفازت منى عبد الرحيم بالميدالية البرونزية في حين جاءت اللاعبة سمية محمود في المركز الرابع للتتوج بميدالية المشاركة بينما احتلت لاعبة السودان إسراء شيخ الدين المركز الأول.

وتوج اللاعب حلمي حسام بالميدالية الفضية في منافسات الأولاد بينما جاء اللاعب محمود صالح في المركز الرابع ليتوك بميدالية المشاركة، وفاز بذهبية الأولاد فردي لاعب السودان أحمد الضو آدم في حين توج لاعب المغرب زهير صدقي بالميدالية البرونزية.

وتقام حاليًا نهائيات التقسيم الثالث على ملاعب استاد القاهرة الدولي.

ابطال البوتشى ابطال البوتشى

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وتضم قائمة منتخب مصر للبوتشي كلا من:

سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.

ويتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مدير فني ونهي أبو الفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة



مصر تحصد ميداليات البوتشى

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.



لعبة البوتشى تخطف الانظار

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.