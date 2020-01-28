شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يكشف عن صور جديدة بألبوم حفل زفافه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلى، متابعيه على "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، بفيديو يعرض فيه صور ألبوم حفل زفافه الذى حضره نجوم النادى الأهلى والكرة فى مصر، حيث احتفل أحمد الشيخ منذ أيام بحفل زفافه أمس وسط عدد كبير من نجوم القلعة الحمراء وعلى رأسهم رئيس النادى محمود الخطيب، وأحى الشيخ فرحه بالغناء والرقص مع أصدقائه وبينهم محمود كهرباء ورمضان صبحى ومحمد الشناوى.

ويأتى حفل زفاف أحمد الشيخ، بعدما احتفل اللاعب فى شهر أغسطس الماضى بخطوبته فى حفل عائلى اقتصر حضوره وقتها على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين فقط.

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وكانت خطوبة أحمد الشيخ أثارت حالة من الجدل وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك" بسبب المشاكل الدائرة بينه وزوجته السابقة دينا وأم ابنته مكة، واحتفل الشيخ مؤخراً بهدف بصورته أثناء تقبيل ابنته، والتى وضعها على الشنكار، عقب إحرازه هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بفوز الأهلى برباعية نظيفة.

ويبدو أن أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلى بدأ أولى خطوات تصحيح مساره فى النادى الأهلى خلال الفترة الماضية فى ظل تركيزه فى التدريبات و العودة إلى التهديف مرة اخرى ، حيث نجح مؤخرا فى زيارة شباب الإتحاد السكندرى و طنطا .

أحمد الشيخ لاعب يمتلك إمكانيات كانت تحتاج إلى جهد للخروج إلى النور ، حيث أنه فى فترة تصحيح أوضاعه فى القلعة الحمراء لإقناع المدير الفنى فايلر بإمكانياه الهجومية فى الملعب .