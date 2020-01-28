شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط فاركو وتعادل المحلة وفوز دمنهور والبلدية بالجولة الـ13 للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن خسارة فاركو المتصدر لأول مرة على يد الأوليمبى بثلاثية نظيفة، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة وما زال فى المركز الأول، بينما ارتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 15 نقطة فى المركز التاسع للمجموعة.

فى الوقت نفسه وقع غزل المحلة فى فخ التعادل السلبى أمام الحمام المطروحى ليفوت على نفسه تصدر المجموعة ويستمر فى المركز الثانى برصيد 25 نقطة، بينما ارتفع رصيد الحمام إلى 16 نقطة فى المركز الخامس، وفى أقوى مباريات المجموعة استعاد بلدية المحلة بقيادة مديره الفنى الجديد رمضان السيد ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على الرجاء المطروحى بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 19 نقطة فى المركز السابع، بينما توقف رصيد أبناء مطروح عند نفس الرصيد من النقاط فى المركز السادس.

كما واصل المنصورة نتائجه الرائعة محققا التعادل السلبى مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة فى المركز 5، بينما ارتفع رصيد أبو قير إلى 14 نقطة فى المركز العاشر، فى الوقت الذى حقق فيه دكرنس فوزا غاليا خارج ملعبه على مالية كفر الزيات بهدف مقابل لا شىء رافعا رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد المالية عند 5 نقاط فى المركز قبل الأخير.

وفى ختام مباريات نفس المجموعة فاز دمنهور خارج ملعبه على بيلا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة، ويقترب أكثر من الصدارة، بينما توقف رصيد بيلا عند 5 نقاط فى المركز الأخير للمجموعة.