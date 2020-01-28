شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري مهنئا بوفون: عيد ميلاد سعيد يا صديقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، جانلويجى بوفون، أسطورة حراسة المرمى الإيطالية وقائد نادى يوفنتوس، والذي أكمل اليوم عامه الـ 42. وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عيد ميلاد سعيد لصديقي أحد اساطير حراسة المرمى عالميا بوفون، وكنت محظوظا للعب أمامه".



عصام الحضري

ولد الحارس المخضرم فى 28 يناير من عام 1978، ليخوض مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات والأرقام القياسية الاستثنائية فى عالم كرة القدم سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التى لعب بقميصها على مدار 25 عاما سواء بارما أو اليوفى أو باريس سان جيرمان الفرنسى.

وتوج بوفون مع بارما بلقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالى، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبى، قبل أن ينضم لصفوف يوفنتوس فى صيف 2001 قادمًا من بارما الإيطالى، فى صفقة قياسية فى ذلك الوقت كأغلى حارس مرمى فى تاريخ كرة القدم كلفت السيدة العجوز 52 مليون يورو.

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وتوج بوفون بـ18 بطولة مع يوفنتوس فى 16 عامًا، بواقع 9 ألقاب للدورى الإيطالى، بالإضافة إلى 5 ألقاب كأس السوبر الإيطالى، و3 ألقاب لكأس إيطاليا ولقب واحد لدورى الدرجة الثانية الإيطالى، بينما غاب عن خزائن الحارس العملاق لقب دورى أبطال أوروبا الذى بقى حلمًا بعيد المنال.

وانتقل الحارس الإيطالى الأسطورى إلى باريس سان جيرمان فى يوليو من عام 2018 وقضى معه موسما وحيدا توج خلالها بلقبى الدورى الفرنسى وكأس السوبر الفرنسى قبل أن يعود إلى يوفنتوس مجددا.

وعلى المستوى الدولى توج بوفون مع المنتخب الإيطالى بلقب كأس العالم عام 2006، كما يعد اللاعب الأكثر مشاركة بقميص منتخب بلاده على مر العصور برصيد 176 مباراة دولية بين عامى 1997–2018.

ويملك الحارس الإيطالى المخضرم العديد من الأرقام القياسية فى مشواره الحافل أبرزها أنه يعد واحدا من ثلاثة لاعبين فقط فى تاريخ كرة القدم الذين سجلوا ظهورهم فى 5 نسخ من كأس العالم.