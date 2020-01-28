سوبر كورة.. رحلة الشهد والدموع مع المعلم فى ذكرى فوز المنتخب على الجزائر بأمم أفريقيا 2010

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم 28 يناير 2010، ذكرى فوز المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام نظيره الجزائري بأربعة أهداف نظيفة فى مباراة الدور نصف النهائى من كأس أمم أفريقيا الـ27 لكرة القدم الذى أقيم فى أنجولا، ليواجه بعدها منتخب غانا فى نهائى البطولة وينجح فى التتويج باللقب.

مواجهة مصر والجزائر خلال هذه الفترة كان لها طابع خاص يغلف عليه الثأر، خصوصا أن محاربي الصحراء قبل مواجهة "كان 2010" أطاحوا بالفراعنة من تصفيات كأس العالم الذى أقيم فى العام ذاته بجنوب أفريقيا عقب المباراة الفاصلة الشهيرة التى أقيمت في أم درمان بالسودان.

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ويستعيد "سوبر كورة" رحلة الشهد والدموع مع المعلم حسن شحاتة قائد كتيبة الفراعنة خلال تلك الفترة، فبعد أن نجح فى الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2008 للمرة الثانية على التوالي، كان الفراعنة على موعد تحدى جديد فى بطولة كأس العالم للقارات والتى أقيمت في جنوب أفريقيا عام 2009، وبالفعل قدم أداءً أكثر من رائع في ضربة بدايته بالبطولة، وكانت المباراة الشهيرة مع البرازيل والمحفورة فى ذاكرة أذهان الجميع حتى الآن، فقط استطاع الفراعنة وقتها تحويل تأخرهم أمام نجوم السامبا من 3-1 إلى تعادل 3-3 قبل أن يسجل كاكا هدفا رابعا للبرازيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ضربة جزاء، ثم حقق المنتخب المصري فوزا تاريخيا على المنتخب الإيطالي بطل كأس العالم وقتها بهدف دون رد أحرزه محمد حمص، إلا أن كام يقولون "الحلو ما بيكملش"، حيث تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة أمام أمريكا بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التى حرمت منتخب مصر من التأهل إلى المربع الذهبى.

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