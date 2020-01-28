الثلاثاء 28 يناير 2020

النصر يضع شرطًا حاسمًا لاستكمال مفاوضاته مع المؤشر



كتب: أحمد مجدي

‎كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن توقف ‎مفاوضات إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، مع سلمان المؤشر، مهاجم فريق الأهلي، للتوقيع مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة.

‎ويدخل المؤشر الفترة الحرة يوم 31 من شهر يناير الجاري، والتي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة النادي الأهلي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع “الراقي” في يونيو المقبل.

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‎توقف مفاوضات النصر مع المؤشر

‎ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة نادي النصر قد أغلقت باب المفاوضات مع المؤشر، موضحةً أنها اشترطت على اللاعب توقيع مخالصة مالية مع الأهلي.

‎وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن إدارة نادي النصر قد أبلغت الوسيط في مفاوضاتها مع المؤشر، بأنها لن تنتظر دخول اللاعب في الفترة الحرة “الستة أشهر الأخيرة في عقده”، نظرًا لتزامنها مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

‎النصر يضع شرطًا لحسم التعاقد مع المؤشر ‎وأكدت الصحيفة السعودية، أن مسؤولي النصر أشعروا الوسيط بإغلاق المفاوضات وعدم مفتحها مجددًا إلا بعد توقيعه مخالصة مالية نهائية مع ناديه، وبعدها تستجيب إدارة “العالمي” لطلباته التي حددها مسبقًا.

‎وطلب المؤشر من إدارة نادي النصر، الحصول على عقد لمدة 3 سنوات، مقابل قرابة 13.5 مليون ريال، بواقع 4.5 مليون ريال في كل موسم.