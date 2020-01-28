نجم ليفربول يغيب عن لقاء وست هام يونايتد

الثلاثاء 28 يناير 2020

يغيب ساديو ماني نجم ليفربول عن صفوف فريقه في مباراته ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء، وكان قد خرج ماني من مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون يوم الخميس الماضي بسبب إصابة عضلية.



وقال يورجن كلوب المدير الفني للريدز في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "ساديو لن يشارك في لقاء وست هام وربما مباراة ساوثامبتون كذلك، بعد ذلك سيعود إلى المشاركة".

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وأضاف "ماني يعاني من تمزق عضلي، هي إصابة ليست خطيرة للغاية لكنه سيغيب بسببها عن بعض المباريات".

ويستعد ليفربول لملاقاة وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ساوثامبتون مطلع فبراير ضمن الجولة 25 ثم الدخول في فترة الراحة حتى لقاء نورويتش سيتي يوم 15 فبراير.

ليفربول يبدو أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويمكنه رفع الفارق لـ19 نقطة بالفوز على وست هام الأربعاء.