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رد صارم من نادي الاتحاد على شائعات اقتراب إقالة تين كات

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الثلاثاء 28 يناير 2020

  كتب: أحمد مجدي 

أشار متحدث نادي الاتحاد أحمد صادق دياب إلى أن ما يتم تداوله حول إمكانية إقالة المدرب الهولندي هينك تين كات أمر عارٍ من الصحة.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد تفكر في إقالة تين كات نظرًا لسوء النتائج وتدهور علاقة المدرب ببعض اللاعبين في الفريق.

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وأجاب متحدث نادي الإتحاد على أحد مشجعي النادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه غير صحيح ما نشرته إحدى الصحف بشأن مناقشة الإدارة لإقالة المدرب هينك تين كات.

وتعادل نادي الاتحاد سلبيًا في مباراته الماضية مع العدالة في الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 15 مباراة لعبها العميد، حيثُ فاز في 4 مباريات وتعادل 3 وخسر 8 مباريات.

ويلعب نادي الاتحاد في مباراته القادمة ضد الرائد مساء يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت مكة المكرمة.

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