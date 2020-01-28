زيدان : لا يزعجني نظام الكأس الجديد

الثلاثاء 28 يناير 2020

رد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بقوة على الانتقادات التي توجه للفريق بسبب فشله الدائم في تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا، وذلك قبل مباراة ريال سرقسطة التي ستقام يوم غد الأربعاء في النهائي.



ولم يحقق ريال مدريد سوى 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا خلال العقود الثلاث الماضية، وهو اللقب الوحيد الذي لم يتمكن زين الدين زيدان من التتويج به كمدرب للفريق الملكي، بعد فوزه بـ10 ألقاب حتي الآن.

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وتفاخر زيدان بتحقيق ريال مدريد 13 لقبًا في دوري أبطال أوروبا، في إشارة إلى أن بطولة كأس الملك أقل أهمية بكثير، لكن في الوقت ذاته، أكد على أن الفريق يسعى للتتويج باللقب في الموسم الحالي.

وقال المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية “3 ألقاب في 30 سنة؟ لا يوجد نقص بالحافز في هذه البطولة، إنها بطولة مهمة، الحافز في الكأس مرتفع للغاية، لكن لدينا 13 لقب دوري أبطال وهو أمر جيد جدًا، وسنحاول تغيير القصة في الكأس”.

وأكد زين الدين زيدان عدم اعتراضه على النظام الجديد لبطولة كأس الملك، والذي بدأ تطبيقه في الموسم الحالي، بحيث تلعب المواجهات من مباراة واحدة فقط بدلاً من مباراتين ذهاب وعودة كما كان في الماضي.

وأردف قائلاً “أنا معتاد على هذا الأمر لأنه هذا هو النظام المطبق في فرنسا، إنه نظام ديناميكي، مباراة واحدة وينتهي كل شيء، لكن رأيي ليس مهمًا، نحن نتكيف مع الظروف”.