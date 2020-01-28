الامارات | بالفيديو.. أسعار أسطول سيارات محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أسعار أسطول سيارات محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أحدث صورة للنجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي وهي “بينتلي كونتننتال”، الذي يبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني، بعد أن سبق وظهر اللاعب بالعديد من السيارات المختلفة والتي بدأت من الكامري وتدرجت إلى انواع وارقام مختلفة أظهرت شغف اللاعب بالعربيات والسرعات العالية.

وكان محمد صلاح قد ظهر بالعديد من أنواع السيارات مثل “رانج روفر SVR الرياضية”، و”لامبورجيني أفينتادور“، التي يصل سعرها إلى 276 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى مرسيدس ” AMG GLE Coup”، التي يبلغ سعرها 65 ألف جنيه إسترليني، ومرسيدس ” AMG ROADSTER”، البالغ قيمتها 176 ألف جنيه استرليني.

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أما عن أقل السيارات سعراً فتأتي، “تويوتا كامري”، التي تعد الأقل بالمقارنة مع باقي سيارات صلاح، وكانت الأولى له بعد انتقاله إلى ليفربول، حيث يبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن صلاح يتقاضى أجر إسبوعي من ليفربول يصل إلىإلى 430 ألف إسترليني، أي ما يعادل 22.4 مليون إسترليني سنوياً، ليكون من أصحاب أعلى الأجور في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.