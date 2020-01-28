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«كلوب» يعلن غياب «ماني» عن مباراتي وست هام وساوثهامبون

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي الإنجليزي، غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة غد أمام وست هام، وكذلك مباراة ساوثهامبون القادمة، بسبب الإصابة، على أن يعود للمشاركة بعد ذلك.

وأوضح الألماني، خلال المؤتمر الصحفي لمبارا وست هام: «ساديو لن يكون حاضرًا أمام وست هام، وعلى الأغلب لن يكون متواجدًا أيضًا أمام ساوثهامبتون».

وأضاف: «بعد ذلك من المفترض أن يكون بخير».

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