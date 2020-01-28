شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلن غياب «ماني» عن مباراتي وست هام وساوثهامبون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة غد أمام وست هام، وكذلك مباراة ساوثهامبون القادمة، بسبب الإصابة، على أن يعود للمشاركة بعد ذلك.
وأوضح الألماني، خلال المؤتمر الصحفي لمبارا وست هام: «ساديو لن يكون حاضرًا أمام وست هام، وعلى الأغلب لن يكون متواجدًا أيضًا أمام ساوثهامبتون».
وأضاف: «بعد ذلك من المفترض أن يكون بخير».
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