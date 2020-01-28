شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد «لو سيلسو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تفعيل بند أحقية الشراء في عقده مع اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، لينتقل اللاعب بشكل نهائي للفريق اللندني قادمًا من ريـال بيتيس الإسباني.
وكان «لو سيلسو» قد انضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة مطلع هذا الموسم، مع وضع بند بأحقية الشراء في عقد اللاعب يتيح للسبيرز الحصول عليه نهائيًا مقابل 32 مليون يورو في يناير، أو 40 مليون يورو في يونيو، ليفعل النادي الخيار الأول، اليوم الثلاثاء.
ووقع اللاعب على عقد يربطه بالفريق اللندني لمدة 5 سنوات لينتهي في 2025.
وشارك الدولي الأرجنتيني في 20 مباراة هذا الموسم مع فريقه أحرز خلالهم هدفين.
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