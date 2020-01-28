شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن قادمًا من توتنهام الإنجليزي.
وأوضح النادي الإيطالي في بيانه أن اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، قد وقع مع النادي عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2024.
وكان اللاعب قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كان ينتهي فيه عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ليقرر في الأخير الاتجاه للانضمام إلى إنتر ميلان واللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي.
وضم إنتر ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي خلال الشهر الجاري، هم أشلي يونج من مانشستر يونايتد، وفيكتور موسيس من تشيلسي، بالإضافة إلى «إريكسن».
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