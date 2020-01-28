اخبار الرياضه

إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم «إريكسن»

0 نشر
أحمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم «إريكسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن قادمًا من توتنهام الإنجليزي.

Advertisements

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه أن اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، قد وقع مع النادي عقدًا يمتد حتى 30 يونيو 2024.

وكان اللاعب قد ارتبط بالانتقال إلى خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كان ينتهي فيه عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ليقرر في الأخير الاتجاه للانضمام إلى إنتر ميلان واللعب تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وضم إنتر ثلاثة لاعبين من خلال الشهر الجاري، هم أشلي يونج من مانشستر يونايتد، وفيكتور موسيس من ، بالإضافة إلى «إريكسن».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنتر ميلان يعلن رسميًا ضم «إريكسن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا