شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رد صارم من نادي الاتحاد على شائعات اقتراب إقالة تين كات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020
أشار متحدث نادي الاتحاد أحمد صادق دياب إلى أن ما يتم تداوله حول إمكانية إقالة المدرب الهولندي هينك تين كات أمر عارٍ من الصحة.
وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن إدارة الاتحاد تفكر في إقالة تين كات نظرًا لسوء النتائج وتدهور علاقة المدرب ببعض اللاعبين في الفريق.
حقيقة اقتراب إقالة تين كات
وأجاب متحدث نادي الإتحاد على أحد مشجعي النادي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه غير صحيح ما نشرته إحدى الصحف السعودية بشأن مناقشة الإدارة لإقالة المدرب هينك تين كات.
وتعادل نادي الاتحاد سلبيًا في مباراته الماضية مع العدالة في الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويحتل نادي الاتحاد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة من 15 مباراة لعبها العميد، حيثُ فاز في 4 مباريات وتعادل 3 وخسر 8 مباريات.
ويلعب نادي الاتحاد في مباراته القادمة ضد الرائد مساء يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الـ16 من الدوري السعودي وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8:15 بتوقيت مكة المكرمة.
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