شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ينوي تعديل عقد محمود البدري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة ابراهيم عثمان تعديل عقد محمود البدرى ظهير أيسر الدراويش مادياً لاسيما بعد ظهوره بشكل متميز مع فريقه فى المباريات الأخيرة خوفاً من الاغراءات التى ستطارد اللاعب فى الفترة المقبلة.

وفشلت محاولات النادى الإسماعيلى فى التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلى، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 ألف دولار لمدة 6 أشهر وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الأيسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الدراويش لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الخامسة عصر الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

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ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً، وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

وفى سياق آخر من المقرر غياب الثنائى باهر المحمدى قائد الفريق وعبد الرحمن مجدى عن مباراة نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال يوم الثانى والعشرون من فبراير القادم بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثانى فى موقعة الاتحاد السكندرى ، وسيواجة الدراويش الفائز من الرجاء البيضاوى المغربى ومولودية وهران الجزائرى فى الدور القادم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الرجاء بهدفين لهدف فى الجزائر.

على الجانب الآخر عبر محمود البدرى الظهير الايسر لفريق الاسماعيلى ، عن سعادته البالغة بالصعود للدور قبل النهائى من كأس محمد السادس للاندية الابطال ، وقال ان هدفنا فى كل مباراة هو تحقيق الفوز من اجل اسعاد الجماهير واقتربنا من تحقيق حلم البطولة واسعاد الجماهير المتعطشة لذلك .

وقال ظهير الدراويش إنه تم إغلاق ملف البطولة العربية وسيتم التركيز فى مباراة الانتاج القادمة وتحقيق انتصار لتعديل وضعنا فى جدول المسابقة.